Почти 233 тысячи единиц личного состава за время большой войны. Генштаб обновил потери россиян

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 232810 (+510) человек ликвидировано,

танков – 4070 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 7944 (+12) ед,

артиллерийских систем – 4330 (+20) ед,

РСЗО – 658 (+1) ед,

средства ПВО – 408 (+4) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 309 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17),

крылатые ракеты – 1271 (+7),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6898 (+10) ед,

специальная техника – 612 (+7).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.