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Почти 233 тысячи единиц личного состава за время большой войны. Генштаб обновил потери россиян

Общие новости
(3 голосов)

+510

Почти 233 тысячи единиц личного состава за время большой войны. Генштаб обновил потери россиян

ДШВ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 232810 (+510) человек ликвидировано,
  • танков – 4070 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7944 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 4330 (+20) ед,
  • РСЗО – 658 (+1) ед,
  • средства ПВО – 408 (+4) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17),
  • крылатые ракеты – 1271 (+7),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6898 (+10) ед,
  • специальная техника – 612 (+7).

Данные уточняются.

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Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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