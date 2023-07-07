Почти 233 тысячи единиц личного состава за время большой войны. Генштаб обновил потери россиян
+510
ДШВ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 232810 (+510) человек ликвидировано,
- танков – 4070 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7944 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 4330 (+20) ед,
- РСЗО – 658 (+1) ед,
- средства ПВО – 408 (+4) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17),
- крылатые ракеты – 1271 (+7),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6898 (+10) ед,
- специальная техника – 612 (+7).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.
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