Ночью РФ атаковала Украину дронами, в одной из областей обломки БПЛА убили двух человек
Известно, сколько удалось уничтожить нашей ПВО
Getty Images / Global Images Ukraine
В ночь на 7 июля россияне атаковали иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край). Всего зафиксировали пуски 18 "шахедов".
В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона. В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожено 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что ночью враг атаковал область "Шахедами". 6 БПЛА сбили защитники из ПвК "Восток". Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе – два человека погибли. Еще один БпЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Произошел пожар, пламя охватило более 100 квадратных метров и достигало 4-метровой высоты. Его уже укротили, никто не пострадал.
Популярное сейчас
- Гецко: От Испании залетало все, что летело в створ. Трубин снова не выручил
- Блохин, Монзуль, Протасов, Беланов и еще 4 человека готовы выступить поручителями Записоцкого
- Цифры впечатляющие: стали известны детали контракта Мбаппе в Реале
- "Я не сапер, но вариантов два". Главный свидетель событий на Чонгаре рассказал, почему мосты не были подорваны
- Роман Григорчук получил новый статус
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО