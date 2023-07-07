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Ночью РФ атаковала Украину дронами, в одной из областей обломки БПЛА убили двух человек

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Известно, сколько удалось уничтожить нашей ПВО

Ночью РФ атаковала Украину дронами, в одной из областей обломки БПЛА убили двух человек

Getty Images / Global Images Ukraine

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В ночь на 7 июля россияне атаковали иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край). Всего зафиксировали пуски 18 "шахедов".

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В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона. В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожено 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что ночью враг атаковал область "Шахедами". 6 БПЛА сбили защитники из ПвК "Восток". Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе – два человека погибли. Еще один БпЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Произошел пожар, пламя охватило более 100 квадратных метров и достигало 4-метровой высоты. Его уже укротили, никто не пострадал.

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В статье: Shahed-136 ПВО ППО война с россией дрон Сергей Лысак БПЛА
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