Ночью РФ атаковала Украину дронами, в одной из областей обломки БПЛА убили двух человек

В ночь на 7 июля россияне атаковали иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край). Всего зафиксировали пуски 18 "шахедов".

В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона. В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, истребительной авиацией и мобильными огневыми группами Воздушных Сил уничтожено 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что ночью враг атаковал область "Шахедами". 6 БПЛА сбили защитники из ПвК "Восток". Обломки одного из них упали на авто, которое ехало по трассе – два человека погибли. Еще один БпЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. Произошел пожар, пламя охватило более 100 квадратных метров и достигало 4-метровой высоты. Его уже укротили, никто не пострадал.