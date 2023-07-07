Кол-во погибших из-за ракетного удара РФ по Львову возросло. Известно, идет ли еще поисковая операция

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что поисково-спасательные работы в городе после ракетного удара, который совершили россияне в ночь с 5 на 6 июля, завершили.

Более расширенно об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. В результате террористической атаки по многоквартирному дому погибли 10 человек. Одного человека нашли ночью, еще одного – сегодня утром. Кроме того, травмированы 42 человека. 16 из них госпитализировали.

Напомним, ночью 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову: был поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в многоэтажку. Воздушные силы сообщили, что ПВО сбила 7 из 10 крылатых ракет "Калибр".