Кол-во погибших из-за ракетного удара РФ по Львову возросло. Известно, идет ли еще поисковая операция
Спасатели нашли тело десятого погибшего человека
Львів
Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что поисково-спасательные работы в городе после ракетного удара, который совершили россияне в ночь с 5 на 6 июля, завершили.
Более расширенно об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. В результате террористической атаки по многоквартирному дому погибли 10 человек. Одного человека нашли ночью, еще одного – сегодня утром. Кроме того, травмированы 42 человека. 16 из них госпитализировали.
Напомним, ночью 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову: был поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в многоэтажку. Воздушные силы сообщили, что ПВО сбила 7 из 10 крылатых ракет "Калибр".
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