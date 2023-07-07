  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кол-во погибших из-за ракетного удара РФ по Львову возросло. Известно, идет ли еще поисковая операция
В тренде

Кол-во погибших из-за ракетного удара РФ по Львову возросло. Известно, идет ли еще поисковая операция

Общие новости
(1 голосов)

Спасатели нашли тело десятого погибшего человека

Кол-во погибших из-за ракетного удара РФ по Львову возросло. Известно, идет ли еще поисковая операция

Львів

Новина українською

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что поисково-спасательные работы в городе после ракетного удара, который совершили россияне в ночь с 5 на 6 июля, завершили.

Более расширенно об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. В результате террористической атаки по многоквартирному дому погибли 10 человек. Одного человека нашли ночью, еще одного – сегодня утром. Кроме того, травмированы 42 человека. 16 из них госпитализировали.

Напомним, ночью 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову: был поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в многоэтажку. Воздушные силы сообщили, что ПВО сбила 7 из 10 крылатых ракет "Калибр".

Читайте такжеРух: Держись, родной Львов

По теме
yellow-arrow
Ночью РФ атаковала Украину дронами, в одной из областей обломки БПЛА убили двух человек
yellow-arrow
Почти 233 тысячи единиц личного состава за время большой войны. Генштаб обновил потери россиян
yellow-arrow
Сводка Генштаба: на востоке произошло 30 боевых столкновений, ВСУ наступают на юге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/andriysadovyi

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде