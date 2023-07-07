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В Пентагоне высказались о передаче Украине кассетных боеприпасов. Резников пообещал хорошие новости

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Ранее с этим видом БК долго колебались

В Пентагоне высказались о передаче Украине кассетных боеприпасов. Резников пообещал хорошие новости

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США рассматривают вопрос предоставления Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи. Снаряды, которые передаст главный партнер Киева, не будут со склада старых запасов – с коэффициентом брака выше 2,35%. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Пэта Райдера, как сообщил журналист Джеф Селдин в Twitter.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Обсудили текущую ситуацию на фронте и дальнейшие шаги контрнаступательной операции, а также другие насущные вопросы. Сверили часы перед следующим заседанием в формате Рамштайн, которое состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО. Также поговорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов. Следите за хорошими новостями".

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена на днях объявит о новом пакете военной помощи Украине, в котором в том числе будут и кассетные боеприпасы. Например, в The Washington Post отметили, что Байден одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов.

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В статье: Алексей Резников Пентагон Ллойд Остин Пэт Райдер война с россией
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