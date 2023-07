В Пентагоне высказались о передаче Украине кассетных боеприпасов. Резников пообещал хорошие новости

США рассматривают вопрос предоставления Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета военной помощи. Снаряды, которые передаст главный партнер Киева, не будут со склада старых запасов – с коэффициентом брака выше 2,35%. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Пэта Райдера, как сообщил журналист Джеф Селдин в Twitter.

Provision of cluster munitions to #Ukraine "is something that is under consideration" per @PentagonPresSec BrigGen Pat Ryder "We have multiple variants...in our stock & the ones that we are considering providing would not include older variants w/dud rates higher than 2.35%"

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Had a productive ???? conversation with my colleague, @SecDef Lloyd J. Austin III.

We discussed the current situation on the front lines and further steps of the counteroffensive operation, as well as other urgent issues.

We synchronized our watches before the next meeting of the…