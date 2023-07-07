Совет ЕС и Европарламент объявили о важной договоренности в контексте производства БК и ракет для Украины

В Совете ЕС достигли предварительной договоренности с представителями Европейского Парламента относительно Акта в поддержку производства боеприпасов (ASAP). Согласованный регламент позволит срочно мобилизовать 500 млн евро из бюджета ЕС (в текущих ценах) для поддержки наращивания мощностей по производству боеприпасов класса "земля-земля", артиллерийских боеприпасов, а также ракет.

Таким образом, будет реализовано третье направление плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года для обеспечения долгосрочного увеличения европейского производства боеприпасов в интересах Украины и стран-членов ЕС.

"Благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению об ASAP ЕС усилит и ускорит собственное европейское производство боеприпасов и ракет. Это еще одно доказательство непоколебимой преданности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной технологической и промышленной базы ЕС и, наконец, обеспечению долгосрочной безопасности и обороны граждан ЕС", – отметила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

После юридико-лингвистического редактирования договорённость будет официально принята обоими институтами. Ожидается, что подписание и вступление в силу состоится до конца июля.

Напомним, 20 марта 2023 года Совет ЕС согласовал трехсторонний подход, направленный на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов совместными усилиями в течение следующих двенадцати месяцев.