Совет ЕС и Европарламент объявили о важной договоренности в контексте производства БК и ракет для Украины
На программу выделят 500 млн евро
Shutterstock Sebastian Castelier
В Совете ЕС достигли предварительной договоренности с представителями Европейского Парламента относительно Акта в поддержку производства боеприпасов (ASAP). Согласованный регламент позволит срочно мобилизовать 500 млн евро из бюджета ЕС (в текущих ценах) для поддержки наращивания мощностей по производству боеприпасов класса "земля-земля", артиллерийских боеприпасов, а также ракет.
Таким образом, будет реализовано третье направление плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года для обеспечения долгосрочного увеличения европейского производства боеприпасов в интересах Украины и стран-членов ЕС.
"Благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению об ASAP ЕС усилит и ускорит собственное европейское производство боеприпасов и ракет. Это еще одно доказательство непоколебимой преданности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной технологической и промышленной базы ЕС и, наконец, обеспечению долгосрочной безопасности и обороны граждан ЕС", – отметила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
После юридико-лингвистического редактирования договорённость будет официально принята обоими институтами. Ожидается, что подписание и вступление в силу состоится до конца июля.
Напомним, 20 марта 2023 года Совет ЕС согласовал трехсторонний подход, направленный на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов совместными усилиями в течение следующих двенадцати месяцев.
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