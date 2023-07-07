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НБУ: Международные резервы Украины по итогам июня выросли до рекордного показателя

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За время независимости

НБУ: Международные резервы Украины по итогам июня выросли до рекордного показателя

Національний банк

Новина українською

По состоянию на 1 июля 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составляли 38 999,5 млн долларов США. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года – 38 351,7 млрд долларов США. В течение июня 2023 года международные резервы продолжали расти благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте, отметили в НБУ.

В течение прошлого месяца динамику международных резервов определял ряд факторов. Например, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4 286,4 млн долл. США.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Правительство Украины выплатило 704,7 млн долларов США, из которых: 595,9 млн долларов США – за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, 52,8 млн долларов США – долга перед Всемирным банком, остальные – долги перед другими международными кредиторами. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 171,7 млн долларов США.

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В статье: НБУ война с россией
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Источник:
НБУ

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