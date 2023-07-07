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В США считают, что даже худший сценарий на ЗАЭС не понесет радиологической опасности для населения

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Есть отчет от представительства страны-партнера

В США считают, что даже худший сценарий на ЗАЭС не понесет радиологической опасности для населения

Енергоатом

Новина українською

Эксперты Американского ядерного общества (American Nuclear Society, ANS) выступили с отчетом: они тщательно рассмотрели "худшие сценарии", включая бомбардировку и умышленный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС, но ситуации, которая может привести к последствиям для здоровья населения, связанных с радиацией, они не предвидят.

"Шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более десяти месяцев и они уже не производят достаточно тепла, чтобы вызвать быстрый радиационный выброс. ЗАЭС разработана таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным опасностям. Толстые железобетонные защитные конструкции защищают активные зоны реакторов и предназначены для защиты любых радиоактивных материалов от воздействия окружающей среды".

В маловероятном случае, если структуры удержания были нарушены, любой потенциальный выброс радиологического материала будет ограничен зоной, непосредственно окружающей реакторы. В связи с этим любое сравнение между ЗАЭС и "Чернобылем" или "Фукусимой" является неточным и вводит в заблуждение. Американское ядерное общество также отметило, что инспекторам МАГАТЭ необходимо предоставить немедленный беспрепятственный доступ ко всем зонам оккупированной россией атомной электростанции.

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В статье: ЗАЭС Энергоатом война с россией
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Источник:
ANS

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