Чехия поможет ВСУ с обучением пилотов. Павел заявил, что после победы Украина вступит в НАТО

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о новой военной помощи Украине, ВСУ получат ударные вертолеты и сотни тысяч единиц боеприпасов крупного калибра. Также Прага поможет Киеву в обучении пилотов и поставит в Украину авиасимуляторы.

"Чешская Республика передаст Украине еще больше боевых вертолетов и сотни тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов в ближайшие месяцы. Мы также поможем Украине с подготовкой пилотов, в том числе для самолетов F-16, и доставим в Украину авиационные тренажеры, чтобы обучение проходило не только на Западе, но и в Украине".

"Чешская Республика является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. Война продолжается уже почти 500 дней. Мы отправили в Украину 676 единиц тяжелой техники и более 4 миллионов единиц боеприпасов среднего и крупного калибра. Это означает, что ежедневно, с первого дня войны, из Чехии в Украину выезжало около 10 000 единиц боеприпасов и как минимум один танк, ракетная установка, гаубица и т.д.".

"Президент заверил меня, что он хорошо знает о нашей помощи, которая продолжается с самого начала российского вторжения, и что он ценит ее и готов поддерживать чешские компании, которые приобщаются к восстановительным проектам в Украине".