Чехия поможет ВСУ с обучением пилотов. Павел заявил, что после победы Украина вступит в НАТО
Больше ударных вертолетов и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов – объявлен новый пакет помощи
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о новой военной помощи Украине, ВСУ получат ударные вертолеты и сотни тысяч единиц боеприпасов крупного калибра. Также Прага поможет Киеву в обучении пилотов и поставит в Украину авиасимуляторы.
"Чешская Республика передаст Украине еще больше боевых вертолетов и сотни тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов в ближайшие месяцы. Мы также поможем Украине с подготовкой пилотов, в том числе для самолетов F-16, и доставим в Украину авиационные тренажеры, чтобы обучение проходило не только на Западе, но и в Украине".
"Чешская Республика является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. Война продолжается уже почти 500 дней. Мы отправили в Украину 676 единиц тяжелой техники и более 4 миллионов единиц боеприпасов среднего и крупного калибра. Это означает, что ежедневно, с первого дня войны, из Чехии в Украину выезжало около 10 000 единиц боеприпасов и как минимум один танк, ракетная установка, гаубица и т.д.".
"Президент заверил меня, что он хорошо знает о нашей помощи, которая продолжается с самого начала российского вторжения, и что он ценит ее и готов поддерживать чешские компании, которые приобщаются к восстановительным проектам в Украине".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Чехию 6 июля. Сам президент Чехии Петр Павел отметил, что в интересах его страны, чтобы Украина, как только закончится война, начала переговоры о вступлении в НАТО.
"Украина после завершения войны вступит в НАТО. Это в наших интересах. Это хорошо для нашей безопасности, региональной стабильности и экономического процветания. Мы также будем стремиться начать переговоры по вступлению Украины в ЕС до конца этого года".
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