В Воздушных силах рассказали, почему РФ стала меньше бить Калибрами, и сколько в целом ракет враг выпускает ежемесячно

Россия выпускает по Украине "Калибры" втрое реже, чем ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555. Около 30 ракет имеет возможность изготавливать враг в месяц. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он добавил, что у РФ достаточно носителей в Черном море, в отличие от ракет, которые они туда подвозят.

"Россия стратегический запас использовала по нашей инфраструктуре, по топливно-энергетическому сектору осенью-зимой. Сейчас им нужно накапливать. Кроме того, они используют ракеты С-300, которые у них на складах в большом количестве, на прифронтовых территориях. И ракеты Х-22, но их они не производят, это старые советские ракеты – более 150 было выпущено за полномасштабное вторжение".

"В среднем оккупанты ежемесячно атакуют наши города и села численностью до 100 ракет разных типов".