Записоцкий отсрочил принятие решения об изменении своей меры пресечения

Вчера, 6 июля, Шевченковский районный суд Львова не смог принять решение об изменении меры пресечения для генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

Как сообщает FootballHub, сторона защиты подала очередное ходатайство об отводе судьи и прокурора, что не позволило рассмотреть дело Записоцкого в течение рабочего дня.

Заседание суда могли перенести на пятницу, 7 июля. Однако в этот день Записоцкий должен явиться по повестке в Печерский суд Киева, что является причиной отсутствия во Львове.

В связи с этим судья назначила следующее заседание на понедельник, 10 июля, на 9:00.

Ранее Записоцкий находил многочисленные причины, чтобы не появляться на заседаниях Шевченковского суда: прохождение медосмотра в ТЦК, отказ от судей, посещение других заседаний, а также из-за того, что у одного из адвокатов сломалась машина.