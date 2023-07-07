Записоцкий отсрочил принятие решения об изменении своей меры пресечения
На этот раз весомая причина
FootballHub
Вчера, 6 июля, Шевченковский районный суд Львова не смог принять решение об изменении меры пресечения для генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.
Как сообщает FootballHub, сторона защиты подала очередное ходатайство об отводе судьи и прокурора, что не позволило рассмотреть дело Записоцкого в течение рабочего дня.
Заседание суда могли перенести на пятницу, 7 июля. Однако в этот день Записоцкий должен явиться по повестке в Печерский суд Киева, что является причиной отсутствия во Львове.
В связи с этим судья назначила следующее заседание на понедельник, 10 июля, на 9:00.
Ранее Записоцкий находил многочисленные причины, чтобы не появляться на заседаниях Шевченковского суда: прохождение медосмотра в ТЦК, отказ от судей, посещение других заседаний, а также из-за того, что у одного из адвокатов сломалась машина.
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