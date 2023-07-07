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Записоцкий отсрочил принятие решения об изменении своей меры пресечения

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На этот раз весомая причина

Записоцкий отсрочил принятие решения об изменении своей меры пресечения

FootballHub

Новина українською

Вчера, 6 июля, Шевченковский районный суд Львова не смог принять решение об изменении меры пресечения для генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

Как сообщает FootballHub, сторона защиты подала очередное ходатайство об отводе судьи и прокурора, что не позволило рассмотреть дело Записоцкого в течение рабочего дня.

Заседание суда могли перенести на пятницу, 7 июля. Однако в этот день Записоцкий должен явиться по повестке в Печерский суд Киева, что является причиной отсутствия во Львове.

В связи с этим судья назначила следующее заседание на понедельник, 10 июля, на 9:00.

Ранее Записоцкий находил многочисленные причины, чтобы не появляться на заседаниях Шевченковского суда: прохождение медосмотра в ТЦК, отказ от судей, посещение других заседаний, а также из-за того, что у одного из адвокатов сломалась машина.

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В статье: Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
Football Hub

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