Президент Украины отправился с визитом в Словакию

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Словакию. В Братиславе у гаранта запланированы встречи с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, Председателем Национального Совета Борисом Колларом.

В своем сообщении Зеленский назвал Словакию надежным соседом – стороны проговорят конкретную оборонную поддержку и евроатлантическую интеграцию Украины, саммит НАТО и украинскую Формулу Мира, двустороннее сотрудничество, энергетическую безопасность.

До этого Зеленский посетил с рабочими визитами Чехию (Прага) и Болгарию (София).