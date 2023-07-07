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Президент Украины отправился с визитом в Словакию

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После Праги – в Братиславу

Президент Украины отправился с визитом в Словакию

Zelenskiy Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Словакию. В Братиславе у гаранта запланированы встречи с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, Председателем Национального Совета Борисом Колларом.

В своем сообщении Зеленский назвал Словакию надежным соседом – стороны проговорят конкретную оборонную поддержку и евроатлантическую интеграцию Украины, саммит НАТО и украинскую Формулу Мира, двустороннее сотрудничество, энергетическую безопасность.

До этого Зеленский посетил с рабочими визитами Чехию (Прага) и Болгарию (София).

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

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