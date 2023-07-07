Марта Костюк вышла в третий раунд Уимблдона
Соперница не доиграла матч
фото - Getty Images
Вторая ракетка Украины и 36-я в мире Марта Костюк вышла в третий раунд турнира серии Grand Slam Уимблдон. В 1/32 финала украинка победила испанскую теннисистку Паулу Бадосу (№35 в рейтинге).
На старте поединка соперницы обменялись брейками, а уже в третьем гейме Марта снова взяла подачу соперницы и ушла в отрыв. У Паулы игра откровенно не клеилась, что вылилось в итоговые 6:2 в пользу Костюка.
Второй сет сразу же начался с брейка в исполнении украинки, после чего Бадоса решила прекратить борьбу, сославшись на проблемы со здоровьем.
Это первая победа Костюка над испанкой, до этого Паула дважды обыгрывала Марту на открытом чемпионате Австралии, а в мае этого года она одолела украинку в Риме.
Марта Костюк впервые в карьере вышла в третий раунд Уимблдона. В прошлом и позапрошлом году она завершала выступления на втором этапе. В следующем раунде она встретится с победителем пары Виктория Голубич – Мэдисон Кейс.
Уимблдон. Женщины. 1/32 финала
Марта Костюк (Украина, 36) - Паула Бадоса (Испания, 35) 2:0 (6:2, 1:0, отказ)
Напомним, что в первом раунде Марта довольно сенсационно обыграла восьмую ракетку мира Марию Саккари. Добавим, что в третьем раунде также сыграет Элина Свитолина (Монфис).
Популярное сейчас
- 200 млн на Райса, Хавертца и Тимбера. Арсенал вновь готов бросить вызов Ман Сити
- Он не сыграл ни одной игры за клуб. Эвертон продлил контракт с 39-летним игроком
- Оболонь отправила форварда в аренду в Подолье
- Главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба посетили Ровенскую АЭС – известна цель визита
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО