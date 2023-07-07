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Марта Костюк вышла в третий раунд Уимблдона

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Соперница не доиграла матч

Марта Костюк вышла в третий раунд Уимблдона

фото - Getty Images

Новина українською

Вторая ракетка Украины и 36-я в мире Марта Костюк вышла в третий раунд турнира серии Grand Slam Уимблдон. В 1/32 финала украинка победила испанскую теннисистку Паулу Бадосу (№35 в рейтинге).

На старте поединка соперницы обменялись брейками, а уже в третьем гейме Марта снова взяла подачу соперницы и ушла в отрыв. У Паулы игра откровенно не клеилась, что вылилось в итоговые 6:2 в пользу Костюка.

Второй сет сразу же начался с брейка в исполнении украинки, после чего Бадоса решила прекратить борьбу, сославшись на проблемы со здоровьем.

Это первая победа Костюка над испанкой, до этого Паула дважды обыгрывала Марту на открытом чемпионате Австралии, а в мае этого года она одолела украинку в Риме.

Марта Костюк впервые в карьере вышла в третий раунд Уимблдона. В прошлом и позапрошлом году она завершала выступления на втором этапе. В следующем раунде она встретится с победителем пары Виктория Голубич – Мэдисон Кейс.

Уимблдон. Женщины. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина, 36) - Паула Бадоса (Испания, 35) 2:0 (6:2, 1:0, отказ)

Напомним, что в первом раунде Марта довольно сенсационно обыграла восьмую ракетку мира Марию Саккари. Добавим, что в третьем раунде также сыграет Элина Свитолина (Монфис).

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В статье: Марта Костюк Паула Бадоса Гиберт Уимблдон
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