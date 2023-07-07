Россияне ударили из С-300 по Запорожью, попали в объект инфраструктуры
Никто не пострадал
фото из свободных источников
Днем, 7 июля, российские захватчики нанесли удар по Запорожью.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожскрй ОВА.
"Враг нанес удар по областному центру. Снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе посреди дня. Произошло возгорание одного из зданий. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела. К счастью, жители Запорожья не пострадали", - говорится в сообщении.
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