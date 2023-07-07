  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ударили из С-300 по Запорожью, попали в объект инфраструктуры
В тренде

Россияне ударили из С-300 по Запорожью, попали в объект инфраструктуры

Общие новости
(1 голосов)

Никто не пострадал

Россияне ударили из С-300 по Запорожью, попали в объект инфраструктуры

фото из свободных источников

Новина українською

Днем, 7 июля, российские захватчики нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожскрй ОВА.

Читайте также7 июля США объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов, - Reuters

"Враг нанес удар по областному центру. Снаряды С-300 попали в объект инфраструктуры в многотысячном городе посреди дня. Произошло возгорание одного из зданий. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела. К счастью, жители Запорожья не пострадали", - говорится в сообщении.

По теме
yellow-arrow
Демьяненко: По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ
yellow-arrow
"Мы видели останки россиян, которых доедали морские жители". Боец спецназа об освобождении Змеиного
yellow-arrow
Столтенберг рассказал о решениях, которые примут на саммите НАТО, и сообщил, ждать ли участия Зеленского
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде