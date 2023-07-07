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Рекордное потребление с начала лета: Укрэнерго просит снизить пользование кондиционерами

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Причиной существенного роста потребления, прежде всего, активное использование кондиционеров.

Рекордное потребление с начала лета: Укрэнерго просит снизить пользование кондиционерами

фото из свободных источников

Новина українською

НЭК "Укрэнерго" зафиксировало наивысшее потребление электроэнергии за первую половину лета 6 июля в 16:00 – украинцев просят уменьшить использование кондиционеров и мощных приборов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Зафиксированный уровень потребления в энергосистеме на 7% выше, чем в самый жаркий день лета 2022 года, и на 14% больше, чем в прошлый четверг. "Для понимания такой рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков", – объясняют в Укрэнерго.

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Причиной существенного роста потребления, прежде всего, активное использование кондиционеров.

"Если прошлым летом такие пики потребления для энергосистемы не были слишком сложной задачей, то сейчас резкое увеличение нагрузки существенно усложняет ее работу. А ведь энергосистема все еще восстанавливается после массированных террористических атак россиян.

Продолжаются масштабные ремонтные работы на электростанциях и сети, и соответственно в работе меньше энергоблоков и основного оборудования высоковольтной инфраструктуры", - добавили в компании.

Для этого с 16:00 до 23:00 потребителей призывают снизить использование кондиционеров и мощных электроприборов, не включайте их одновременно и перенести энергоемкое потребление на другие часы суток.

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