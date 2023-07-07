"Мы видели останки россиян, которых доедали морские жители". Боец спецназа об освобождении Змеиного

Служба по связям с общественностью Командование Сил специальных операций ВСУ опубликовало интервью с водолазом 73 морского центра ССО, который участвовал в освобождении острова Змеиный. Ровно год назад - 7 июля 2022-го - на острове снова был поднят украинский флаг после того, как сразу после начала полномасштабного вторжения 24 февраля его оккупировали россияне.

- Как готовились к этой операции. На что особенно обращали внимание?

- После получения задания мы провели анализ. Мы сочли целесообразным пообщаться и обменяться опытом с военнослужащими, которые принимали участие в предыдущих попытках [освободить остров - при.], чтобы выяснить, какие ошибки они допустили, и наложить это на наши тренировки. После этого мы уже разработали свой план, измененный в соответствии с выявленными недостатками, и начали тренировки на макетах местности. Проводили слаживание, действия подгрупп в разных ситуациях, стрельбы. Нашли участок, подходящий для тренировок. Ограничили ее в соответствии с размерами самого острова. И уже на этих дистанциях проводили боевые стрельбы и отрабатывали действия.

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Это давало нам возможность понять, сколько времени займут те или иные маневры и, соответственно, вносили коррективы в наш план. Отрабатывали сценарий, который мы планировали реализовать уже на самом острове.

- Какой худший сценарий вы предусматривали?

- Выявление нас авиацией противника и уничтожение наших плавсредств. 40 километров от суши, поэтому даже если поднимут нашу авиацию и военно-морские силы выйдут на поиск уцелевших, это очень сложно найти человека в открытом море, который по шею в воде. Это для меня было самым опасным вопросом. Есть противник, мы знаем, что нужно делать, ранения и т.п. - мы это все просчитываем как и на любой другой операции. Все варианты событий мы просчитывали и думали, как мы будем на это реагировать.

- Какие задачи должен был выполнить 73-й центр на этом острове?

- Задания менялись в соответствии с обстановкой. Мы готовились к штурму и зачистке. В то время на острове находились до 60 военнослужащих РФ. Соответственно мы планировали высадку и их уничтожение. В ходе подготовки и после того, как мы выдвинулись в район ожидания (ждать приказа на выход на остров), ситуация менялась и мы на ходу вносили коррективы в план. Меняли плавсредства, количество личного состава, которое привлекалось к этой задаче. Уже когда нам поставили задание на высадку, была информация, что россияне покинули остров, но мы готовились к тому, что мы будем штурмовать и действовали так же, как и планировали.

- Как происходила операция пошагово. Мы знаем, что в ночь с 6 на 7 июля вы подошли к острову на лодках, затем водолазы-разведчики спустились, проверили на минные подводные заграждения остров, после чего дали сигнал, подошел остальной личный состав, инженеры начали проверку острова на минно-взрывные приборы и, в частности, произошло восхождение на остров. Какие детали можно добавить?

- Все так и происходило. Мы вышли из района ожидания на катерах, на рассвете подошли к самому острову, группа водолазов на определенном расстоянии от острова спустились под воду, на средствах подводного движения подошли к району высадки остальной группы, проверили этот маршрут на наличие мин. Он оказался пригоден для десантирования и уже от побережья подали сигнал на находившимся на расстоянии катерам. Катера подошли к самому острову и на берег сошли остальные группы. Мы привлекали инженеров из 59-й бригады, они прорубали проходы по самому острову. Там было очень много мин, растяжек, неразорванных снарядов, остатки после детонации всех ракет, которые россияне завезли на остров. Все десантнодоступные участки были заминированы. Задача инженеров - обезопасить группу, которая будет следовать за ними.

После того, как они прорубали проход, за ними двигалась остальная группа. Мы установили на острове наши флаги, проверили находившуюся там технику, собрали необходимую нам информацию и по плану начали отход.

- Какие были сложности во время операции? Все пошло верно по плану?

- В общем, ничего необычного, чего мы не ожидали, не произошло. Реакция россиян была ожидаемой - они начали наносить ракетные удары по острову, подняли авиацию, свои корабли и начали двигаться в направлении Змеиного.

- То есть Черное море помогло вам в этой операции, оно было на вашей стороне.

- Можно так сказать.

- Какие еще детали, пока неизвестные, можно рассказать?

- Когда мы уже были под водой у самого берега, мы видели останки россиян, которых морские жители доедали.

- Является ли для тебя эта операция особенной из тех операций, в которых ты уже участвовал? Были ли тебе лично более символические или значимые операции?

- Каждая операция требует определенной подготовки и планирования. Это не было чем-то особенным. Мы постоянно действуем в море, на воде. Мы ходили на большие дистанции на меньших лодках, не на катерах, а на надувных лодках. Единственное отличие этой операции - то, что было приковано очень сильное внимание общества. В новостях все рассказывают - «Остров Змеиный освобожден, установили флаг, захватили, уничтожили».

- Вы не первые, кто пытался установить флаг…

- Есть такое выражение: пока нога пехотинца не ступит на землю, она не считается захваченной. Наша задача на тот момент была - высадиться на остров, продемонстрировать, что это наша земля, мы ее контролируем. И соответственно уже установили флаги, которые там находятся по сей день.

- О какой операции ты мечтаешь?

- Хочу значительно снизить потенциал российского флота.