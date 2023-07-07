Демьяненко: По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демяненко рассказал о том, что УЕФА находится в курсе развития уголовных дел против руководителей УАФ.

"Я сегодня вместе с коллегами Алексеем Михайличенко, Олегом Протасовым и Олегом Тараном был во Львове. Мы прибыли в суд, чтобы поддержать президента УАФ Андрея Павелко, который незаконно удерживается за решеткой уже три недели.

Я хочу подчеркнуть — уже три недели, как без всякого доказательства вины и без судебного приговора, путем злоупотребления уголовной юстицией, законно избранный представитель УАФ и УЕФА лишен свободы.

Сегодня в суд, чтобы искусственно создать условия для продления безосновательного заключения, не прибыл ни один прокурор. Происходит умышленное противодействие судопроизводству и верховенству права. Параллельно происходящее грубо нарушает регламенты УЕФА, ФИФА, которыми руководствуется каждая национальная ассоциация и защищающих их независимость.

По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ. Своим письмом Союз европейских футбольных ассоциаций на днях информировал нас, что внимательно следит за ситуацией и оценивает его, учитывая необходимость принятия мер реагирования с целью защиты независимости украинского футбольного института.

Я сейчас не хочу оценивать возможные последствия такой реакции для нашей страны и футбола. Но уверен, что нужно немедленно останавливать эту заказную кампанию против руководителей УАФ", - сказал Демьяненко.