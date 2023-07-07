Демьяненко: По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ
В УЕФА в курсе, как развиваются события в деле против Павелко и Записоцкого
uaf.ua
Первый вице-президент УАФ Анатолий Демяненко рассказал о том, что УЕФА находится в курсе развития уголовных дел против руководителей УАФ.
"Я сегодня вместе с коллегами Алексеем Михайличенко, Олегом Протасовым и Олегом Тараном был во Львове. Мы прибыли в суд, чтобы поддержать президента УАФ Андрея Павелко, который незаконно удерживается за решеткой уже три недели.
Я хочу подчеркнуть — уже три недели, как без всякого доказательства вины и без судебного приговора, путем злоупотребления уголовной юстицией, законно избранный представитель УАФ и УЕФА лишен свободы.
Сегодня в суд, чтобы искусственно создать условия для продления безосновательного заключения, не прибыл ни один прокурор. Происходит умышленное противодействие судопроизводству и верховенству права. Параллельно происходящее грубо нарушает регламенты УЕФА, ФИФА, которыми руководствуется каждая национальная ассоциация и защищающих их независимость.Читайте такжеБлохин, Монзуль, Протасов, Беланов и еще 4 человека готовы выступить поручителями Записоцкого
По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ. Своим письмом Союз европейских футбольных ассоциаций на днях информировал нас, что внимательно следит за ситуацией и оценивает его, учитывая необходимость принятия мер реагирования с целью защиты независимости украинского футбольного института.
Я сейчас не хочу оценивать возможные последствия такой реакции для нашей страны и футбола. Но уверен, что нужно немедленно останавливать эту заказную кампанию против руководителей УАФ", - сказал Демьяненко.
Напомним, что в отношении президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря ассоциации Юрия Записоцкого ведется криминальное расследование. Они подозреваются в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.
Павелко в качестве меры пресечения заключен под стражу, Записоцкий находится на свободе, но не может покидать Украину.
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