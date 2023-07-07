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Демьяненко: По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ

Общие новости
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В УЕФА в курсе, как развиваются события в деле против Павелко и Записоцкого

Демьяненко: По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ

uaf.ua

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демяненко рассказал о том, что УЕФА находится в курсе развития уголовных дел против руководителей УАФ.

"Я сегодня вместе с коллегами Алексеем Михайличенко, Олегом Протасовым и Олегом Тараном был во Львове. Мы прибыли в суд, чтобы поддержать президента УАФ Андрея Павелко, который незаконно удерживается за решеткой уже три недели.

Я хочу подчеркнуть — уже три недели, как без всякого доказательства вины и без судебного приговора, путем злоупотребления уголовной юстицией, законно избранный представитель УАФ и УЕФА лишен свободы.

Сегодня в суд, чтобы искусственно создать условия для продления безосновательного заключения, не прибыл ни один прокурор. Происходит умышленное противодействие судопроизводству и верховенству права. Параллельно происходящее грубо нарушает регламенты УЕФА, ФИФА, которыми руководствуется каждая национальная ассоциация и защищающих их независимость.

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По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ. Своим письмом Союз европейских футбольных ассоциаций на днях информировал нас, что внимательно следит за ситуацией и оценивает его, учитывая необходимость принятия мер реагирования с целью защиты независимости украинского футбольного института.

Я сейчас не хочу оценивать возможные последствия такой реакции для нашей страны и футбола. Но уверен, что нужно немедленно останавливать эту заказную кампанию против руководителей УАФ", - сказал Демьяненко.

Напомним, что в отношении президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря ассоциации Юрия Записоцкого ведется криминальное расследование. Они подозреваются в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

Павелко в качестве меры пресечения заключен под стражу, Записоцкий находится на свободе, но не может покидать Украину.

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В статье: Анатолий Демьяненко УЕФА Андрей Павелко Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
http://uaf.ua

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Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
07.07.2023 в 18:06
Суду час поширити справу на всіх учасників обрудки! Бо витрачено більше ТРИДЦЯТИ МІЛЬЙОНІВ баксів громадської організації, а тепер пред'явити НЕМА ЧОГО! Бо ні заводу, ні цеху, ні лінії випуску покриттів НЕМА! Навіть голки чи швайки фігуранти справи пред'явити не можуть! А УЄФА в господарчі справи влазити НЕ буде. Тим більш само добре вимазано у корупційні скандали! P.S. НЕМА сумніву, що є претенденти захапати під шумок собі крісло... Але це не привід залишати нинішніх хапуг!
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0
0
MaximSK (Киев)
07.07.2023 в 17:42
Суду пришло время раскаяться, отменить незаконное решение и отпустить его на свободу, пока нас не дисквалифицировали за фальсифицированное дело с УЕФА и ФИФА. Хорошо, что у Павелко такие верные друзья как Протасов, Блохин и Демьяненко, которые и в огонь и в воду готовы пойти ради друга.
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0
-1
doschukrovno (Ровно)
07.07.2023 в 17:57
Ви знаєте суть справи ? Перераховані вами друзі Павелка сидять на місячній зарплаті , яку я не заробляю за рік , тому їх думки це конфлікт інтересів . Прийде новий керівник і їх усіх вижене . Чого ж тоді КУМ Павелка Шевченко готовий зайняти посаду керівника УАФ , а не рве зад за свого кума .
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0
0
MaximSK (Киев)
07.07.2023 в 18:04
Эти люди итак богаты, заработали деньги за карьеру футболиста и тренера, и ради месячной зарплаты 50000 гривен никто не будут так бороться за Павелко, здесь должно быть более глубокая связь между Павелко и ними, посмотри на фотографию где они сидят на суде, видно что они переживают.
0
-1
Spokoyno (Київ)
07.07.2023 в 18:07
Max авжеж у 32 млн
+1
0

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