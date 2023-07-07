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Калинина драматично проиграла на Уимблдоне канадке, которая выигрывала US Open

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Украинка покидает турнир

Калинина драматично проиграла на Уимблдоне канадке, которая выигрывала US Open

Фото: Ubitennis

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не вышла в третий круг Уимблдона-2023. Во втором раунде она уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску.

Первый сет украинка отдала сопернице, но уже во втором сумела реализовать свое преимущество в выигранный сет. В решающей партии ни одна из теннисисток не хотела уступать и матч перешел на тай-брейк, где сильнее оказалась Андрееску.

Матч продлился 2 часа и 38 минут. За это время украинка совершила одну подачу навылет, три двойные ошибки и реализовала восемь брейкпоинтов.

В следующем круге Андрееску сыграет с победительницей матча Онс Жабер - Чжуо Суань Бай.

Уимблдон-2023. WTA

Ангелина Калинина ( Украина, 26) - Бьянка Андрееска ( Канада, 50) 2:6, 6:4, 6:7 (10:7)

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В статье: Ангелина Калинина
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