Калинина драматично проиграла на Уимблдоне канадке, которая выигрывала US Open
Украинка покидает турнир
Фото: Ubitennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина не вышла в третий круг Уимблдона-2023. Во втором раунде она уступила представительнице Канады Бьянке Андрееску.
Первый сет украинка отдала сопернице, но уже во втором сумела реализовать свое преимущество в выигранный сет. В решающей партии ни одна из теннисисток не хотела уступать и матч перешел на тай-брейк, где сильнее оказалась Андрееску.
Матч продлился 2 часа и 38 минут. За это время украинка совершила одну подачу навылет, три двойные ошибки и реализовала восемь брейкпоинтов.
В следующем круге Андрееску сыграет с победительницей матча Онс Жабер - Чжуо Суань Бай.
Уимблдон-2023. WTA
Ангелина Калинина ( Украина, 26) - Бьянка Андрееска ( Канада, 50) 2:6, 6:4, 6:7 (10:7)
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