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Уимблдон-2023. Леся Цуренко добыла волевую победу и вышла в 1/8 финала соревнований

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Все решилось на тай-брейке

Уимблдон-2023. Леся Цуренко добыла волевую победу и вышла в 1/8 финала соревнований

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

7 июля Леся Цуренко вышла в 1/8 финла Уимблдона-2023. Соперницей украинки была представительница Румынии Ана Богдан.

Матч продлился 2 часа и 50 минут. За это время украинка сделала 7 двойных и реализовала 9 брейкпоинтов.

Украинка долго входила в игру и смогла набрать обороты лишь во втором сете, который и выиграла. В решающей партии соперницы не могли определить сильнейшую и матч перешел на тай-брейк. Давно болельщик не видели такой проолжительной серии, в которой перевес переходил от одной к другой теннисистке, но в итоге Цуренко сумела дожать оппонентку.

В следующем круге Леся сыграет с победительницей матча Джессика Пегула - Елизабетта Коччаретто.

Уимблдон-2023. WTA. 1/16 финала

Леся Цуренко - Ана Богдан 4:6, 6:3, 7:6 (20:18)

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В статье: Леся Цуренко
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