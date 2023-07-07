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Адвокаты УАФ: Прокуратура сорвала судебное заседание по отмене ареста в деле против Павелко

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Адвокаты УАФ утверждают, что прокуроры и следователи имеют целью затянуть рассмотрение апелляционной жалобы

Адвокаты УАФ: Прокуратура сорвала судебное заседание по отмене ареста в деле против Павелко

АНДРІЮК ONLINE

Новина українською

Адвокаты УАФ заявляют, что сегодняшнее заседание по отмене ареста Андрея Павелко во Львовском апелляционном суде не состоялось из-за отсутствия на нем представителей Офиса Генерального прокурора.

"Прокуратура сорвала судебное заседание по отмене ареста по делу против руководства УАФ.

Сегодня во Львовском апелляционном суде должно было состояться слушание об отмене незаконного решения об изменении меры пресечения Андрею Павелко. Такое заседание не состоялось в третий раз. Из 16 прокуроров, как из ОГП, так и Львова, в зале суда не появился ни один.

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Прокурор по делу из офиса генерального прокурора при этом находился в 600 м от зала суда в другом заседании, которое к моменту рассмотрения апелляции уже закончилось, и тоже не появился.

За 30 минут до заседания один из прокуроров, из Львова, подал ходатайство об ознакомлении с апелляционной жалобой адвокатов и дополнениями, которые были поданы более двух недель назад. Хотя ранее сторона обвинения уверяла суд, что все документы изучены в полном объеме.

Обычно такие процессуальные провокации прокуратуры свидетельствуют об отсутствии компетентной правовой позиции в обвинении.

Очевидно, что прокуроры и следователи имеют целью затянуть рассмотрение апелляционной жалобы до момента, когда мера пресечения будет продолжена снова в первой инстанции.

Адвокаты продолжают борьбу за беспристрастное правосудие, фиксируя каждое нарушение и злоупотребление со стороны обвинения.

Следующее заседание – в среду, 12.07 в 16.15", - говорится в заявлении.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
07.07.2023 в 19:37
І прокурори,і павелко шахраї
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Smooth da Hustler (Львів)
07.07.2023 в 19:20
А гонорари адвокатам, з бюджету УАФ ?
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