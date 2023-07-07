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Украинка Леся Цуренко установила личный рекорд на Уимблдоне и вошла в историю турнира

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Невероятный матч с Аной Богдан

Украинка Леся Цуренко установила личный рекорд на Уимблдоне и вошла в историю турнира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинка Леся Цуренко в третьем круге "Уимблдона" одержала напряженную и драматическую победу над румынкой Аной Богдан 2:1 (4:6, 6:3, 7:6 (20:18))

Тайбрейк третьего сета стал самым длинным в истории турниров Большого Шлема среди женщин в одиночном разряде. Он продолжался 37 минут.

Кроме того, в общей сложности продолжительность матча 3 часа 40 минут – это второй показатель в истории женского Уимблдона. Рекорд по продолжительности принадлежит Ченди Рубин и Патрисий Хай-Буле, которые в 1995-м году играли между собой 2 часа 45 минут.

Выход в четвертый круг Уимблдона – лучший результат в карьере Леси Цуренко на этом турнире.

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В статье: Леся Цуренко Уимблдон
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.07.2023 в 20:08
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