Украинка Леся Цуренко установила личный рекорд на Уимблдоне и вошла в историю турнира

Украинка Леся Цуренко в третьем круге "Уимблдона" одержала напряженную и драматическую победу над румынкой Аной Богдан 2:1 (4:6, 6:3, 7:6 (20:18))

Тайбрейк третьего сета стал самым длинным в истории турниров Большого Шлема среди женщин в одиночном разряде. Он продолжался 37 минут.

Кроме того, в общей сложности продолжительность матча 3 часа 40 минут – это второй показатель в истории женского Уимблдона. Рекорд по продолжительности принадлежит Ченди Рубин и Патрисий Хай-Буле, которые в 1995-м году играли между собой 2 часа 45 минут.

Выход в четвертый круг Уимблдона – лучший результат в карьере Леси Цуренко на этом турнире.