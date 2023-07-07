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Словакия поставит Украине 16 гаубиц Zuzana-2 и наладит их совместное производство

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Официальное заявление президента Словакии

Словакия поставит Украине 16 гаубиц Zuzana-2 и наладит их совместное производство

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Словакия поставит Украине 16 гаубиц Zuzanna-2 и наладит их производство совместно с Украиной.

Об этом заявила президент Словакии Зузанна Чапутова, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы одна из стран, помогавших Украине и в военном плане. Мы предоставили средства противовоздушной обороны, мы предоставили боевые самолеты. И сотрудничество в этой сфере постепенно переходит в сотрудничество в других областях. Нам удалось подписать контракт на поставку 16 Zuzann в Украину и это произойдет уже в очень скором времени. Мы будем разрабатывать совместно новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов и наши предприятия разминируют территорию Украины", - сказала лидер Словакии.

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По ее словам, "мы нуждаемся в поддержке и интенсивном сотрудничестве в сфере инфраструктуры и также обсуждали это с министрами обороны, с министром иностранных дел и государственным секретарем министерства транспорта".

"Эти вопросы очень важны, развитие инфраструктуры будет полезно как для Украины, так и для Словакии", - сказала Чапутова.

По словам Чапутовой, "мы видим Украину как перспективного члена Европейского Союза"."Недавно я принимала в Братиславе саммит восточного крыла Альянса и мы пришли к согласию, что перспектива Украины – это Североатлантический альянс. Мы также пришли к согласию о необходимости поддерживать и укрепить политические и практические отношения с Украиной", - сказала президент Словакии.

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