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Уимблдон-2023. Свитолина уверенно обыграла Кенин на пути к 1/8 финала

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Отличный матч в исполнении украинки

Уимблдон-2023. Свитолина уверенно обыграла Кенин на пути к 1/8 финала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина одержала третью победу на Уимблдоне-2023. Соперницей украинки была американка София Кенин.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Свитолина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Кенин выполнила два эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Для Элины это уже девятый Уимблдон в карьере. В 2019 году Элина дошла до полуфинала турнира.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Свитолина сыграет с представительницей Беларуси Викторией Азаренко.

Лондон, Великобритания. Третий круг
Элина Свитолина (Украина, 76) - София Кенин (США, 128) 7:6, 6:2

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В статье: Элина Свитолина
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