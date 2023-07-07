Уимблдон-2023. Свитолина уверенно обыграла Кенин на пути к 1/8 финала

Элина Свитолина одержала третью победу на Уимблдоне-2023. Соперницей украинки была американка София Кенин.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Свитолина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Кенин выполнила два эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Для Элины это уже девятый Уимблдон в карьере. В 2019 году Элина дошла до полуфинала турнира.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Свитолина сыграет с представительницей Беларуси Викторией Азаренко.

Лондон, Великобритания. Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 76) - София Кенин (США, 128) 7:6, 6:2