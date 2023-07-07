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Включая кассетные боеприпасы. США объявили новый военный пакет для Украины

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Новый серьезный пакет военной помощи от США

Включая кассетные боеприпасы. США объявили новый военный пакет для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты Америки (США) объявили очередной пакет военной помощи для Украины стоимостью свыше 500 млн долларов. В него вошли кассетные боеприпасы и другие вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля.

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Чиновник отметил, что в рамках очередного пакета военной помощи от США Украина получит:

  • дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
  • ракеты AIM-7 для ПВО;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 31 155-мм гаубицу;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;
  • 32 БМП Bradley;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты TOW;
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • беспилотные летательные аппараты Penguin;
  • 27 тактических машин для эвакуации техники;
  • 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;
  • стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

Кассетные боеприпасы - это тип боевого припаса, при разрыве которого выбрасываются так называемые суббоеприпасы (меньшего размера). Обычно они применяются для уничтожения личного состава и техники противника. Могут использоваться для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач.

Их применение представляет опасность для мирных жителей как во время военных конфликтов, так и после них из-за того, что часть суббоеприпасов может не сработать и фактически превратиться в мины. Выявление таких элементов требует больших затрат.

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В статье: война с россией
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Источник:
РБК-Украина

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