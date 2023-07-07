Включая кассетные боеприпасы. США объявили новый военный пакет для Украины
Новый серьезный пакет военной помощи от США
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Соединенные Штаты Америки (США) объявили очередной пакет военной помощи для Украины стоимостью свыше 500 млн долларов. В него вошли кассетные боеприпасы и другие вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля.
Чиновник отметил, что в рамках очередного пакета военной помощи от США Украина получит:
- дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
- ракеты AIM-7 для ПВО;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 31 155-мм гаубицу;
- 155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;
- 32 БМП Bradley;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- оборудование для разминирования;
- ракеты TOW;
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- беспилотные летательные аппараты Penguin;
- 27 тактических машин для эвакуации техники;
- 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;
- стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Кассетные боеприпасы - это тип боевого припаса, при разрыве которого выбрасываются так называемые суббоеприпасы (меньшего размера). Обычно они применяются для уничтожения личного состава и техники противника. Могут использоваться для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач.
Их применение представляет опасность для мирных жителей как во время военных конфликтов, так и после них из-за того, что часть суббоеприпасов может не сработать и фактически превратиться в мины. Выявление таких элементов требует больших затрат.
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