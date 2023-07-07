Включая кассетные боеприпасы. США объявили новый военный пакет для Украины

Соединенные Штаты Америки (США) объявили очередной пакет военной помощи для Украины стоимостью свыше 500 млн долларов. В него вошли кассетные боеприпасы и другие вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля.

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Чиновник отметил, что в рамках очередного пакета военной помощи от США Украина получит:

дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 для ПВО;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

31 155-мм гаубицу;

155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортера Stryker;

оборудование для разминирования;

ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные летательные аппараты Penguin;

27 тактических машин для эвакуации техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;

стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

запасные части и другое полевое оборудование.

Кассетные боеприпасы - это тип боевого припаса, при разрыве которого выбрасываются так называемые суббоеприпасы (меньшего размера). Обычно они применяются для уничтожения личного состава и техники противника. Могут использоваться для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач.

Их применение представляет опасность для мирных жителей как во время военных конфликтов, так и после них из-за того, что часть суббоеприпасов может не сработать и фактически превратиться в мины. Выявление таких элементов требует больших затрат.