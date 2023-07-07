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Видеодайджест за 499-й день войны от Генштаба ВСУ

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Видеодайджест за 499-й день войны от Генштаба ВСУ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 499-й день российского вторжения.

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Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает наносить удары по мирным регионам Украины.

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В статье: война с россией
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