"Все нормально, все по плану. Победим", - Залужный посетил группировку войск Хортица и Таврия. ВИДЕО
Главнокомандующий ВСУ посетил группировку войск на Южном направлении
фото из свободных источников
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Шапталой посетил группировку войск на Южном направлении.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Главнокомандующего ВСУ.
"С начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия". Спасибо каждому, кто защищает нашу землю", - отмечается в сообщении.
"Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята – молодцы. Победим", – подчеркнул Залужный.
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