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"Все нормально, все по плану. Победим", - Залужный посетил группировку войск Хортица и Таврия. ВИДЕО

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Главнокомандующий ВСУ посетил группировку войск на Южном направлении

"Все нормально, все по плану. Победим", - Залужный посетил группировку войск Хортица и Таврия. ВИДЕО

фото из свободных источников

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Шапталой посетил группировку войск на Южном направлении.

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Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Главнокомандующего ВСУ.

"С начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой работали в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия". Спасибо каждому, кто защищает нашу землю", - отмечается в сообщении.

"Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята – молодцы. Победим", – подчеркнул Залужный.

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В статье: Валерий Залужный война с россией
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