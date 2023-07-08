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Силы обороны ликвидировали еще более шести сотен оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян

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Более семи десятков единиц техники были уничтожены

Силы обороны ликвидировали еще более шести сотен оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 630 захватчиков. Кроме этого, была уничтожена 71 единица техники.

Вообщем россияне с 24 февраля 2022 года потеряли:

  • личного состава – около 233 440 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4074 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7953 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 4346 (+16) ед,
  • РСЗО – 661 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 410 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3666 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 1271 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6914 (+16) ед,
  • специальной техники – 619 (+7).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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