Силы обороны ликвидировали еще более шести сотен оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян
Более семи десятков единиц техники были уничтожены
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне.
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 630 захватчиков. Кроме этого, была уничтожена 71 единица техники.
Вообщем россияне с 24 февраля 2022 года потеряли:
- личного состава – около 233 440 (+630) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4074 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7953 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 4346 (+16) ед,
- РСЗО – 661 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 410 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3666 (+14),
- крылатых ракет ‒ 1271 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6914 (+16) ед,
- специальной техники – 619 (+7).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генштаб ЗСУ
Популярное сейчас
- "Все нормально, все по плану. Победим", - Залужный посетил группировку войск Хортица и Таврия. ВИДЕО
- Жирона подписала экс-защитника МЮ, Аякса и Баварии
- Олег Федорчук: Маркевич-младший не совсем хорошо, как мужчина, повел себя, покинув Мариуполь
- СБУ задержала генсека УАФ - он будет доставлен в суд Львова
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
Новости по теме
- 08:22 Украинские Почти 233 тысячи единиц личного состава за время большой войны. Генштаб обновил потери россиян
- 07:44 Украинские Сводка Генштаба: на востоке произошло 30 боевых столкновений, ВСУ наступают на юге
- 08:20 Украинские Сконцентрировались на уничтожении артиллерии. Генштаб – о потерях россиян за 5 июля
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн