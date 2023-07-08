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Президент Украины к 500 дню полномасштабной войны записал видео на острове Змеиный. ВИДЕО

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"Мы идем вперед. Спасибо каждому и каждой"

Президент Украины к 500 дню полномасштабной войны записал видео на острове Змеиный. ВИДЕО

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский к 500 дню после начала полномасштабной войны записал видео с острова Змеиный, который в первой половине 2022 года был оккупирован российскими войсками. Глава государства поблагодарил всех, кто сражается ради Украины.

"Сегодня мы на нашем Змеином, который никогда не покорить оккупантам, как и всю Украину, потому что мы страна смелых. Сегодня мы здесь почтили память украинских героев, всех воинов, которые сражались за этот остров. Освободили его. И хотя это не большой клочок суши посреди нашего Черного моря, это большое доказательство, что Украина вернет каждую часть своей территории.

Я хочу поблагодарить именно отсюда, с этого места, места победы, каждого нашего воина за эти 500 дней. Наши вооруженные силы, разведка, нацгвардия, пограничники, СБУ, нацполиция, связисты, наш народ. Я благодарю всех, кто бьется ради Украины. И пусть свобода, которой хотели все наши герои разных времен и которую предстоит добыть в борьбе именно сейчас, будет уважением всем, кто отдал жизнь ради Украины. Мы обязательно победим. Обязательно. Слава Украине!

Мы идем вперед. Спасибо каждому и каждой", - сказал Зеленский в обращении.

Напомним, что вчера Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил группировку войск Хортица и Таврия.

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В статье: Владимир Зеленский Остров Змеиный война с россией
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