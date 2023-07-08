Президент Украины к 500 дню полномасштабной войны записал видео на острове Змеиный. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский к 500 дню после начала полномасштабной войны записал видео с острова Змеиный, который в первой половине 2022 года был оккупирован российскими войсками. Глава государства поблагодарил всех, кто сражается ради Украины.

"Сегодня мы на нашем Змеином, который никогда не покорить оккупантам, как и всю Украину, потому что мы страна смелых. Сегодня мы здесь почтили память украинских героев, всех воинов, которые сражались за этот остров. Освободили его. И хотя это не большой клочок суши посреди нашего Черного моря, это большое доказательство, что Украина вернет каждую часть своей территории.

Я хочу поблагодарить именно отсюда, с этого места, места победы, каждого нашего воина за эти 500 дней. Наши вооруженные силы, разведка, нацгвардия, пограничники, СБУ, нацполиция, связисты, наш народ. Я благодарю всех, кто бьется ради Украины. И пусть свобода, которой хотели все наши герои разных времен и которую предстоит добыть в борьбе именно сейчас, будет уважением всем, кто отдал жизнь ради Украины. Мы обязательно победим. Обязательно. Слава Украине!

Мы идем вперед. Спасибо каждому и каждой", - сказал Зеленский в обращении.