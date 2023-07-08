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Валерию Залужному исполнилось 50 лет. Динамо поздравило Главнокомандующего

Общие новости
(3 голосов)

Недаром он является фаном киевского клуба

Валерию Залужному исполнилось 50 лет. Динамо поздравило Главнокомандующего

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 8 июля, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный празднует свой юбилей. Генералу исполнилось 50 лет.

Украинский военачальник является уроженцем города Звягеля Житомирской области. Главнокомандующим ВСУ он стал 27 июля 2021 года.

Киевское "Динамо" в своих соцсетях поздравило "Железного Генерала". Залужный является фаном “бело-синих”, о чем сам неоднократно заявлял и демонстрировал.

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В статье: Динамо (Киев) Валерий Залужный
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Комментарии (3)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.07.2023 в 12:14
Скоріше б побачити його президентом. Бо якщо більшість знову попхається голосувати за квн-щика, то нема сенсу ні в перемозі, ні в існуванні такої держави взагалі.
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0
0
Igorich (Львів)
08.07.2023 в 11:28
Низький Вам уклін, Валерію Федоровичу!
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+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.07.2023 в 10:48
Щирі вітання пану Валерію !
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+2
0

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