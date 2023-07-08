Валерию Залужному исполнилось 50 лет. Динамо поздравило Главнокомандующего
Недаром он является фаном киевского клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 8 июля, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный празднует свой юбилей. Генералу исполнилось 50 лет.
Украинский военачальник является уроженцем города Звягеля Житомирской области. Главнокомандующим ВСУ он стал 27 июля 2021 года.
Киевское "Динамо" в своих соцсетях поздравило "Железного Генерала". Залужный является фаном “бело-синих”, о чем сам неоднократно заявлял и демонстрировал.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Президент ЛНЗ: Не мы вышли в УПЛ, а УПЛ опустилась до нашего уровня
- Силы обороны ликвидировали еще более шести сотен оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян
- Днепр-1 забирает игроков у претендентов на ЕК, новая команда Карпат. Главные новости за 7 июля
- СБУ задержала генсека УАФ - он будет доставлен в суд Львова
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.07.2023 в 12:14
Ответить
0
0
Igorich (Львів)
08.07.2023 в 11:28
Ответить
+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.07.2023 в 10:48
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн