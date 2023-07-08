Валерию Залужному исполнилось 50 лет. Динамо поздравило Главнокомандующего

Сегодня, 8 июля, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный празднует свой юбилей. Генералу исполнилось 50 лет.

Украинский военачальник является уроженцем города Звягеля Житомирской области. Главнокомандующим ВСУ он стал 27 июля 2021 года.

Киевское "Динамо" в своих соцсетях поздравило "Железного Генерала". Залужный является фаном “бело-синих”, о чем сам неоднократно заявлял и демонстрировал.