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Ночью россияне атаковали Украину дронами Shahed. ПВО уничтожило пять штук, однако есть и попадание

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Пострадали промышленные объекты Днепропетровской и Кировоградской области

Ночью россияне атаковали Украину дронами Shahed. ПВО уничтожило пять штук, однако есть и попадание

фото - з відкритих джерел

Новина українською

Россияне ночью с 7 на 8 июля атаковали Украину с воздуха иранскими ударными дронами "Shahed-136/131". Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в своем Facebook.

БпЛА летели с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

Украинские силы ПВО уничтожили пять "шахедов". Однако часть ударных дронов не удалось перехватить.

“Шахеды” попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине. Предварительно без жертв. Об ущербе и ликвидации последствий сообщат местные военные администрации!”, - говорится в отчете Воздушных Сил ВСУ.

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В статье: Shahed-136 ПВО война с россией
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