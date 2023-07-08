Ночью россияне атаковали Украину дронами Shahed. ПВО уничтожило пять штук, однако есть и попадание

Россияне ночью с 7 на 8 июля атаковали Украину с воздуха иранскими ударными дронами "Shahed-136/131". Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в своем Facebook.

БпЛА летели с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

Украинские силы ПВО уничтожили пять "шахедов". Однако часть ударных дронов не удалось перехватить.