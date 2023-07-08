Ночью россияне атаковали Украину дронами Shahed. ПВО уничтожило пять штук, однако есть и попадание
Пострадали промышленные объекты Днепропетровской и Кировоградской области
фото - з відкритих джерел
Россияне ночью с 7 на 8 июля атаковали Украину с воздуха иранскими ударными дронами "Shahed-136/131". Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в своем Facebook.
БпЛА летели с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).
Украинские силы ПВО уничтожили пять "шахедов". Однако часть ударных дронов не удалось перехватить.
“Шахеды” попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине. Предварительно без жертв. Об ущербе и ликвидации последствий сообщат местные военные администрации!”, - говорится в отчете Воздушных Сил ВСУ.
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