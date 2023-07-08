Командиры Азова вернутся из плена в Турции. Они пробыли там с сентября

Стало официально известно, что пятеро командиров "Азова", находившиеся в плену в Турции под протекцией Эрдогана, возвращаются домой. Денис Прокопенко, Святослав Пламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега вернутся в Украину.

На даный момент неизвестны детали договоренностей по которым защитники вернулись из плена.

Напомним, что командование "Азова" было частично возвращено в Украину, а частично вывезено в Турцию, в сентябре прошлого года в рамках обмена на Виктора Медведчука. Высшее командование полка продолжало оставаться на територии Турции под протекцией президента Эрдогана до сегодняшнего дня.