Командиры Азова вернутся из плена в Турции. Они пробыли там с сентября
Историческое событие
Стало официально известно, что пятеро командиров "Азова", находившиеся в плену в Турции под протекцией Эрдогана, возвращаются домой. Денис Прокопенко, Святослав Пламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега вернутся в Украину.
На даный момент неизвестны детали договоренностей по которым защитники вернулись из плена.
Напомним, что командование "Азова" было частично возвращено в Украину, а частично вывезено в Турцию, в сентябре прошлого года в рамках обмена на Виктора Медведчука. Высшее командование полка продолжало оставаться на територии Турции под протекцией президента Эрдогана до сегодняшнего дня.
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