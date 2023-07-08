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Командиры Азова вернутся из плена в Турции. Они пробыли там с сентября

Общие новости
(5 голосов)

Историческое событие

Командиры Азова вернутся из плена в Турции. Они пробыли там с сентября

Новина українською

Стало официально известно, что пятеро командиров "Азова", находившиеся в плену в Турции под протекцией Эрдогана, возвращаются домой. Денис Прокопенко, Святослав Пламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега вернутся в Украину.

На даный момент неизвестны детали договоренностей по которым защитники вернулись из плена.

Напомним, что командование "Азова" было частично возвращено в Украину, а частично вывезено в Турцию, в сентябре прошлого года в рамках обмена на Виктора Медведчука. Высшее командование полка продолжало оставаться на територии Турции под протекцией президента Эрдогана до сегодняшнего дня.

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В статье: Азов Сергей Волына Денис Прокопенко
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.07.2023 в 17:40
Молодці! Хороша новина!
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+1
-2
avatar
vismut (Запорожье)
08.07.2023 в 17:36
Это нарушение всех норм. Они были не под протекцией, а интернированы в третью страну. До окончания войны! Рядовым как то не повезло с этим. (((
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+1
-2
MaximSK (Киев)
08.07.2023 в 17:56
ты сепар и за россию?
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+1
-1

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