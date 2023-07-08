  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГУР МО: Окупанти продовжують мінування ЗАЭС
В тренде

ГУР МО: Окупанти продовжують мінування ЗАЭС

Общие новости
(1 голосов)

Готовятся покидать электростанцию?

ГУР МО: Окупанти продовжують мінування ЗАЭС

Енергоатом

Новина українською

Окупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции, сообщает ГУР МО. На територию станцию доставляют мины и взрывоопасные вещества.

Сообщается, что в российские войска минируют технические помещения.

Отмечается, что окупанты использую советские мины направленного действия: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Напомним, что окупанты готовили провокацию на ЗАЭС. Сообщалось, что они собираются инсцинировать попадание украинской артилеррии.

По теме
yellow-arrow
Командиры Азова вернутся из плена в Турции. Они пробыли там с сентября
yellow-arrow
Украинская бригада арбитров была назначена на матч квалификации Лиги чемпионов
yellow-arrow
Ночью россияне атаковали Украину дронами Shahed. ПВО уничтожило пять штук, однако есть и попадание
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ГУР война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде