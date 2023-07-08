ГУР МО: Окупанти продовжують мінування ЗАЭС
Готовятся покидать электростанцию?
Енергоатом
Окупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции, сообщает ГУР МО. На територию станцию доставляют мины и взрывоопасные вещества.
Сообщается, что в российские войска минируют технические помещения.
Отмечается, что окупанты использую советские мины направленного действия: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
Напомним, что окупанты готовили провокацию на ЗАЭС. Сообщалось, что они собираются инсцинировать попадание украинской артилеррии.
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