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Резников назвал 5 принципов применения Украиной кассетных боеприпасов, которые страна получит от США

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Министр обороны Украины заверил, что они будут четко соблюдены

Резников назвал 5 принципов применения Украиной кассетных боеприпасов, которые страна получит от США

Liga.net

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина имеет пять четких принципов применения кассетных боеприпасов, которые мы получим от США. Он опубликовал их в своем твиттере:

1. Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации наших международно признанных территорий. Эти боеприпасы не будут использоваться на официально признанной территории России.

2. Мы не будем использовать кассетные боеприпасы в городских районах (городах), чтобы избежать рисков для мирного населения - это наши люди, это украинцы, которых мы обязаны защищать. Кассетные боеприпасы будут использоваться только в местах скопления российских военных. Они будут использоваться для прорыва рубежей обороны противника с минимальным риском для жизни наших воинов. Сохранение жизни наших военных, даже во время чрезвычайно тяжелых наступательных операций, остается нашим главным приоритетом.

3. Украина будет вести строгий учет использования этого оружия и локальных зон, где оно будет использоваться.

4. Исходя из этих записей, после деоккупации наших территорий и нашей победы эти территории будут приоритетными для целей разминирования. Это позволит нам искоренить риски, связанные с элементами невзорвавшихся кассетных боеприпасов. Министр обороны Украины в соответствии с законом исполняет обязанности Председателя Национального агентства по разминированию. В этом качестве я буду обеспечивать внедрение соответствующей правовой базы для процесса разминирования после нашей победы.

5. Мы будем отчитываться нашим партнерам об использовании этих боеприпасов и об их эффективности, чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля.

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В статье: Украина США Алексей Резников война с россией
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