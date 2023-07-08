Боролась, но не смогла. Костюк проиграла Киз в третьем раунде Уимблдона
Марта покидает турнир
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк и Мэдисон Киз сыграли первый очный матч в рамках третьего раунда "Уимблдона". Украинская теннисистка не смогла преодолеть соперницу и вылетела с турнира.
Матч длился 1 час 12 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1.
Костюк ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 1 из 11 брейк-пойнтов.
Костюк впервые в карьере играла в третьем круге "Уимблдона". На пути к этому раунду она одолела Марию Саккари и Паулу Бадосу.
Уимблдон. Третий круг
Мэдисон Киз (США) - Марта Костюк (Украина) 6:4, 6:1
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