Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возвращение командиров Азовстали является нарушением договоренности между Турцией и Украиной.

"Условия возвращения были нарушены как турецкой стороной, так и Киевом", - цитируют Пескова российские пропагандистские СМИ.

Также спикер Путина заявил, что возвращение военных командиров связано с "провалами в контрнаступлении Украины":

"Войска киевского режима сталкиваются с провалами ежедневно", - считает Песков. - "В контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию оказывалось большое давление, а Анкара как член Альянса проявляет с ним солидарность, РФ все прекрасно понимает. Однако нарушение договоренностей никого не красит".