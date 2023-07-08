В Кремле возвращение командиров Азовстали в Украину назвали нарушением договоренности
Далее представитель Путина искал оправдание, почему так произошло
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возвращение командиров Азовстали является нарушением договоренности между Турцией и Украиной.
"Условия возвращения были нарушены как турецкой стороной, так и Киевом", - цитируют Пескова российские пропагандистские СМИ.
Также спикер Путина заявил, что возвращение военных командиров связано с "провалами в контрнаступлении Украины":
"Войска киевского режима сталкиваются с провалами ежедневно", - считает Песков. - "В контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию оказывалось большое давление, а Анкара как член Альянса проявляет с ним солидарность, РФ все прекрасно понимает. Однако нарушение договоренностей никого не красит".
Напомним, что командиры "Азовстали" сегодня
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