Зеленский назначил нового руководителя Национальной гвардии Украины

Сегодня президент Владимир Зеленский объявил о назначении нового руководителя Национальной гвардии Украины. Им стал Герой Украины Александр Пивненко. Об этом он сообщил во Львове, где находится после возвращения из Турции вместе с командирами "Азова".

"Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины. Господин командующий, желаю вам и всей нашей Украине освобождения всей нашей земли и возвращения всех наших людей, желанной победы.", - сказал Владимир Зеленский.

Александр Пивненко - Герой Украины, который отличился в боях за Бахмут.