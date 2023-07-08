Зеленский назначил нового руководителя Национальной гвардии Украины
На брифинге во Львове президент объявил об изменениях в руководстве
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Сегодня президент Владимир Зеленский объявил о назначении нового руководителя Национальной гвардии Украины. Им стал Герой Украины Александр Пивненко. Об этом он сообщил во Львове, где находится после возвращения из Турции вместе с командирами "Азова".
"Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины. Господин командующий, желаю вам и всей нашей Украине освобождения всей нашей земли и возвращения всех наших людей, желанной победы.", - сказал Владимир Зеленский.
Александр Пивненко - Герой Украины, который отличился в боях за Бахмут.
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