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Командир Азова Денис Прокопенко заявил, что возвращается в батальон

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Он сказал, что снова отправится на фронт

Командир Азова Денис Прокопенко заявил, что возвращается в батальон

Фото: Офіс Президента

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Сегодня из Турции вернулись командиры "Азова". Вечером на брифинге во Львове Денис Прокопенко заявил, что он возвращается в батальон.

"С каждым днем мы продвигаемся, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории. Я уверен, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война дошла до своего логического завершения. Слава нации!" - сказал Прокопенко.

На вопрос будет ли он возвращаться на фронт, Денис ответил: "Конечно. Для этого мы вернулись в Украину".

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В статье: Денис Прокопенко война с россией
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Источник:
Офис Президента

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