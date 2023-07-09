Командир Азова Денис Прокопенко заявил, что возвращается в батальон
Он сказал, что снова отправится на фронт
Фото: Офіс Президента
Сегодня из Турции
"С каждым днем мы продвигаемся, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории. Я уверен, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война дошла до своего логического завершения. Слава нации!" - сказал Прокопенко.
На вопрос будет ли он возвращаться на фронт, Денис ответил: "Конечно. Для этого мы вернулись в Украину".
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Источник:Офис Президента
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