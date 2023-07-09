Командир Азова Денис Прокопенко заявил, что возвращается в батальон

Сегодня из Турции вернулись командиры "Азова". Вечером на брифинге во Львове Денис Прокопенко заявил, что он возвращается в батальон.

"С каждым днем мы продвигаемся, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории. Я уверен, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война дошла до своего логического завершения. Слава нации!" - сказал Прокопенко.

На вопрос будет ли он возвращаться на фронт, Денис ответил: "Конечно. Для этого мы вернулись в Украину".