Британия выступает против поставки Украине каретных боеприпасов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с заявлением против поставок Украине касетных боеприпасов. Он отметил, что его страна продолжает поддерживать жертву российской агрессии другим вооружением.

"Великобритания подписала конвенцию, которая запрещает производство или применение кассетных боеприпасов и препятствует их применению", – сказал Сунак в комментарии СМИ.

"Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России. Мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и совсем недавно оружие дальнего радиуса действия. Надеемся, что все страны смогут продолжать поддерживать Украину", – закончил Сунак.

Напомним, что ранее президент США Байден одобрил передачу Украине касетных боеприпасов. Поставщики получили письменное заверение, что Украина не будет использовать это вооружение в пределах городов.