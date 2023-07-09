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Британия выступает против поставки Украине каретных боеприпасов

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Королевство подписало конвенцию о запрете подобных боеприпасов

Британия выступает против поставки Украине каретных боеприпасов

фото из свободных источников

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил с заявлением против поставок Украине касетных боеприпасов. Он отметил, что его страна продолжает поддерживать жертву российской агрессии другим вооружением.

"Великобритания подписала конвенцию, которая запрещает производство или применение кассетных боеприпасов и препятствует их применению", – сказал Сунак в комментарии СМИ.

"Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России. Мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и совсем недавно оружие дальнего радиуса действия. Надеемся, что все страны смогут продолжать поддерживать Украину", – закончил Сунак.

Напомним, что ранее президент США Байден одобрил передачу Украине касетных боеприпасов. Поставщики получили письменное заверение, что Украина не будет использовать это вооружение в пределах городов.

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В статье: Риши Сунак война с россией
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Источник:
news.sky.com

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