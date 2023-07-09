Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля

Генеральный штаб ВСУ обновил общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.07.23.

Так, за субботу, 8 июля, было ликвидировано еще 600 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 234 040 человек.

За прошедшие сутки было уничтожено 87 единиц техники. В этот раз ВСУ активно работали по артиллерии – враг потерял еще 20 единиц.

Потери россиян в технике