Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля
Отминусовали еще 600 оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.07.23.
Так, за субботу, 8 июля, было ликвидировано еще 600 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 234 040 человек.
За прошедшие сутки было уничтожено 87 единиц техники. В этот раз ВСУ активно работали по артиллерии – враг потерял еще 20 единиц.
Потери россиян в технике
- Танков - 4078 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7964 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 4366 (+20) ед,
- РСЗО - 668 (+7) ед,
- средства ПВО - 413 (+3) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3685 (+19),
- крылатые ракеты – 1271 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6929 (+15) ед,
- специальная техника – 628 (+9).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Англия - чемпион Европы среди молодежи, Динамо пристыдило турок. Главные новости за 8 июля
- Британия выступает против поставки Украине касетных боеприпасов
- Товарищеская перестрелка. АЗ Алкмар - Шахтер 3:3. Обзор матча и видео голов
- Блохин, Монзуль, Протасов, Беланов и еще 4 человека готовы выступить поручителями Записоцкого
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
Новости по теме
- 08:14 Украинские Силы обороны ликвидировали еще более шести сотен оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян
- 08:22 Украинские Почти 233 тысячи единиц личного состава за время большой войны. Генштаб обновил потери россиян
- 07:44 Украинские Сводка Генштаба: на востоке произошло 30 боевых столкновений, ВСУ наступают на юге
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн