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Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля

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Отминусовали еще 600 оккупантов

Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.07.23.

Так, за субботу, 8 июля, было ликвидировано еще 600 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 234 040 человек.

За прошедшие сутки было уничтожено 87 единиц техники. В этот раз ВСУ активно работали по артиллерии – враг потерял еще 20 единиц.

Потери россиян в технике

  • Танков - 4078 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7964 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 4366 (+20) ед,
  • РСЗО - 668 (+7) ед,
  • средства ПВО - 413 (+3) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3685 (+19),
  • крылатые ракеты – 1271 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6929 (+15) ед,
  • специальная техника – 628 (+9).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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