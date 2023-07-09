Россияне заявили, что их ПВО работала в районе Крымского моста. Взрыв также слышали в Ростовской области

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керчи сработала российская ПВО и сбила крылатую ракету.

Перед этим в сети появились многочисленные сообщения местных о попытке атаковать Крымский мост. Появилась даже информация о перекрытии моста, однако движение было быстро восстановлено.

Также известно о взрыве в Донецке Ростовской области, расположенном на границе с Луганской областью. Власти заявляют о работе ПВО, якобы сбившей беспилотник.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр впервые признала, что Украина причастна к удару по Крымскому мосту осенью 2022-го года. Она опубликовала пост, посвященный 500-му дню с момента полномасштабного вторжения. Она написала, что 8 июля было 273 дня, как «нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику».