Россияне заявили, что их ПВО работала в районе Крымского моста. Взрыв также слышали в Ростовской области
Последствия пока неизвестны
Getty Images/Global Images Ukraine
Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керчи сработала российская ПВО и сбила крылатую ракету.
Перед этим в сети появились многочисленные сообщения местных о попытке атаковать Крымский мост. Появилась даже информация о перекрытии моста, однако движение было быстро восстановлено.
Также известно о взрыве в Донецке Ростовской области, расположенном на границе с Луганской областью. Власти заявляют о работе ПВО, якобы сбившей беспилотник.
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Отметим, что накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр впервые признала, что Украина причастна к удару по Крымскому мосту осенью 2022-го года. Она опубликовала пост, посвященный 500-му дню с момента полномасштабного вторжения. Она написала, что 8 июля было 273 дня, как «нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику».
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