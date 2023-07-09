  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне заявили, что их ПВО работала в районе Крымского моста. Взрыв также слышали в Ростовской области
В тренде

Россияне заявили, что их ПВО работала в районе Крымского моста. Взрыв также слышали в Ростовской области

Общие новости
(1 голосов)

Последствия пока неизвестны

Россияне заявили, что их ПВО работала в районе Крымского моста. Взрыв также слышали в Ростовской области

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керчи сработала российская ПВО и сбила крылатую ракету.

Перед этим в сети появились многочисленные сообщения местных о попытке атаковать Крымский мост. Появилась даже информация о перекрытии моста, однако движение было быстро восстановлено.

Также известно о взрыве в Донецке Ростовской области, расположенном на границе с Луганской областью. Власти заявляют о работе ПВО, якобы сбившей беспилотник.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр впервые признала, что Украина причастна к удару по Крымскому мосту осенью 2022-го года. Она опубликовала пост, посвященный 500-му дню с момента полномасштабного вторжения. Она написала, что 8 июля было 273 дня, как «нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику».

По теме
yellow-arrow
Российские войска возвращаются на позиции, которые занимали до подрыва Каховской ГЭС, - Гуменюк
yellow-arrow
Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля
yellow-arrow
Британия выступает против поставки Украине касетных боеприпасов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крымский мост война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде