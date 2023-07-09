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Швеция – Украина: Смотреть онлайн прямая трансляция финала Золотой Евролиги 2023

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Украинские девушки идут за трофеем

Швеция – Украина: Смотреть онлайн прямая трансляция финала Золотой Евролиги 2023

UA-Футбол
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Сегодня, 9 июля, женская сборная Украины по волейболу проведет второй финальный матч Золотой Евролиги 2023. Соперницами нашей команды станут представительницы Швеции.

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени на арене Sparbanken Skane в Лунде.

Анонс поединка

Вашему вниманию видео-онлайн трансляция матча Швеция – Украина:

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В статье: сборная Украины по волейболу Золотая евролига по волейболу
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