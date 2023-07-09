Швеция – Украина: Смотреть онлайн прямая трансляция финала Золотой Евролиги 2023
Украинские девушки идут за трофеем
Сегодня, 9 июля, женская сборная Украины по волейболу проведет второй финальный матч Золотой Евролиги 2023. Соперницами нашей команды станут представительницы Швеции.
Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени на арене Sparbanken Skane в Лунде.
Вашему вниманию видео-онлайн трансляция матча Швеция – Украина:
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