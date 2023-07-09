ВИДЕО, как ВСУ уничтожили около 200 российских оккупантов во время массированного штурма Авдеевки
Отличилась 110 омбр
110 отдельная механизированная бригада имени Марка Безручко опубликовала видео, как отразила очередной штурм российских захватчиков под Авдеевкой. Указывается, что на штурм шла колонна из 21 единицы вражеской техники.
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В итоге россияне потеряли около 200 человек личного состава, много танков и бронемашин.
Заметим, что Генштаб ВСУ регулярно сообщает о попытках россиян захватить Авдеевку, непрерывные бои за которые продолжаются с начала полномасштабного вторжения.
#Авдеевка (окрестности), рашисты пробуют в очередной штурм. Штош, попытка - не пытка https://t.co/BKLaOO6WuJ #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/3ly6sRKWuC— Necro Mancer (@666_mancer) July 9, 2023
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