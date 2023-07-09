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ВИДЕО, как ВСУ уничтожили около 200 российских оккупантов во время массированного штурма Авдеевки

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Отличилась 110 омбр

ВИДЕО, как ВСУ уничтожили около 200 российских оккупантов во время массированного штурма Авдеевки

Новина українською

110 отдельная механизированная бригада имени Марка Безручко опубликовала видео, как отразила очередной штурм российских захватчиков под Авдеевкой. Указывается, что на штурм шла колонна из 21 единицы вражеской техники.

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В итоге россияне потеряли около 200 человек личного состава, много танков и бронемашин.

Заметим, что Генштаб ВСУ регулярно сообщает о попытках россиян захватить Авдеевку, непрерывные бои за которые продолжаются с начала полномасштабного вторжения.

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В статье: война с россией
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