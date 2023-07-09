ВСУ сбросом боезаряда с дрона ликвидировали элитного российского разведчика

В российских СМИ сообщили о ликвидации на войне в Украине младшего сержанта Михаила Образумова. На первый взгляд – обычное событие, сколько уж таких поехало домой в черных пакетах (по последним данным Генштаба, 234 тысячи).

И все же событие интересно тем фактом, что этот Образумов был действительно искусным разведчиком. Как сообщают в некрологе, он воевал в составе 45-й бригады спецназначения воздушно-десантных войск.

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Участвовал в войне в Сирии, за что получил соответствующую награду. А еще Образумова четыре раза награждали орденом мужества. Правда, последний орден уже был посмертным.

Ликвидировали его еще 1 июля. Да еще известно как: на его позицию украинский дрон бросил взрывное устройство. Образумов был убит, еще несколько российских оккупантов получили ранения.

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