ВСУ сбросом боезаряда с дрона ликвидировали элитного российского разведчика
Четыре раза награждался орденом мужества
В российских СМИ сообщили о ликвидации на войне в Украине младшего сержанта Михаила Образумова. На первый взгляд – обычное событие, сколько уж таких поехало домой в черных пакетах (по последним данным Генштаба, 234 тысячи).
И все же событие интересно тем фактом, что этот Образумов был действительно искусным разведчиком. Как сообщают в некрологе, он воевал в составе 45-й бригады спецназначения воздушно-десантных войск.
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Участвовал в войне в Сирии, за что получил соответствующую награду. А еще Образумова четыре раза награждали орденом мужества. Правда, последний орден уже был посмертным.
Ликвидировали его еще 1 июля. Да еще известно как: на его позицию украинский дрон бросил взрывное устройство. Образумов был убит, еще несколько российских оккупантов получили ранения.
Переживательный эрудит и отдушительный разведчик #45обрспн младший сержант Образумов Михаил Александрович из Нижнего Новгорода 01/07/23 трагически поймал бимбу с дрона и частично очистил родину его предков от фашизма и нацизма https://t.co/uPhcZNF8gC #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/DIBHldD88Q— Necro Mancer (@666_mancer) July 7, 2023
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