Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу
Второй раз в истории
Фото: cev.eu
Сегодня прошел второй финальный матч Золотой Евролиги по волейболу, где женская сборная Украины обыграла и выиграла золото турнира. Для золота достаточно было выиграть в двух сетах, ведь в предыдущем матче сборная победила 3:0.
Подопечные Ивана Петкова во второй раз принесли победу Украине на этом турнире. В 2017 году наши девушки уже становились чемпионками соревнований. За победу в Золотой Евролиге команда получит призовые в размере 100 тысяч евро.
Золотая Евролига-2023. Финал (2-й матч)
Швеция - Украина - 0:2 (17:25, 22:25)
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