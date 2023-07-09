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Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу

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Второй раз в истории

Женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу

Фото: cev.eu

Новина українською

Сегодня прошел второй финальный матч Золотой Евролиги по волейболу, где женская сборная Украины обыграла и выиграла золото турнира. Для золота достаточно было выиграть в двух сетах, ведь в предыдущем матче сборная победила 3:0.

Подопечные Ивана Петкова во второй раз принесли победу Украине на этом турнире. В 2017 году наши девушки уже становились чемпионками соревнований. За победу в Золотой Евролиге команда получит призовые в размере 100 тысяч евро.

Золотая Евролига-2023. Финал (2-й матч)

Швеция - Украина - 0:2 (17:25, 22:25)

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В статье: Золотая евролига по волейболу женская сборная Украины по волейболу
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