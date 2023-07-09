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СМИ: Герасимов отстранен от командования, вместо него назначен уроженец Украины

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Путин еще раз передвигает кровати в своем борделе

СМИ: Герасимов отстранен от командования, вместо него назначен уроженец Украины

Kremlin Pool

Новина українською

Издание The Moscow Times, принадлежащее нидерландскому медиамагнату Дерку Сауэру, сообщает, что Путин снова сменил командующего российской группировкой в Украине.

От руководства войсками отстранен Валерий Герасимов, хотя он сохранил должность начальника российского Генштаба. Фактическое руководство группировкой сейчас осуществляет генерал-полковник Михаил Теплинский, которого год назад назначили командующим воздушно-десантными войсками, а в апреле он стал заместителем Герасимова.

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Поводом для смены якобы стал бунт ЧВК Вагнер. До Герасимова войсками в Украине руководил Суровикин (отстранен за провал наступления на Бахмут), до него Жидко (уволен после Харьковского контрнаступления), до него Дворников (отстранен после бегства россиян из-под Киева и севера Украины).

Примечательно, что Михаил Теплинский родился в городке Моспино Донецкой области. Учился в рязанском десантном училище, после распада СССР остался в России, участвовал в Приднестровском конфликте, в Чеченской войне. Есть отдельные свидетельства, что именно Теплинский командовал российскими войсками в 2014 году под Иловайском. Находится под санкциями Украины, Британии и Евросоюза.

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В статье: война с россией
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