Франция анонсировала будущие пакеты помощи для Украины
Об этом сообщила глава МИД Франции
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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Франция готовит пакеты помощи Украине. "Готовятся новые поставки военной помощи с целью постоянного учета насущных потребностей, высказанных Украиной", – сказала она.
В мае сообщалось, что Украина получит от Франции дополнительные колесные танки AMX-10, а также обучит экипажи дя пользования ними.
"Франция неоднократно утверждала, что будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо для того, чтобы она могла обеспечить законную защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ. Никто не должен сомневаться в нашей решимости выполнить это обязательство ", – подчеркнула министр.
В конце июня Франция объявила, что готовит многолетний пакет помощи для Украины, а также сообщила о выделении 40 миллиардов евро финансовой помощи на 2023-й год.
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