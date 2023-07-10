Маляр: На Юге идет процесс закрепления на достигнутых рубежах. Подготовка к продолжению наступательных действий
На Востоке – ожесточенные бои
Military Media Center
Замминистра обороны Украины Ганна Маляр прокомментировала ход контрнаступления на Юге Украины. Она отметила, что войска закрепляются на достигнутых рубежах.
"Идет процесс закрепления на достигнутых рубежах. Наши проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огненное поражение артиллерией по выв явленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы в готовности к продолжению наступательных действий", – написала Маляр.
Отмечается, что на Востоке враг наступает на Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лимнском направлениях, тогда как в Бахмуте враг в обороне. Наши силы проводят наступательные действия на южном фланге, тогда как на северном – ситуация без изменений.
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