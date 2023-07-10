В войне против врага погиб фанат ФК Днепр

Сегодня, защищая Украину, погиб боец 3 отдельного штурмового батальона и фанат ФК "Днепр" Николай "Утка" Цимляков. Об этом сообщает телеграм-канал "Старый Днепр". У него осталась несовершеннолетняя дочь.

"Сегодня погиб человек, который был ярким представителем нашего движа, того самого Старого Днепра. До последнего вздоха любил Днепр и Украину. Нам будет тебя очень не хватать, друг.", - попрощались с солдатом ВСУ.