В войне против врага погиб фанат ФК Днепр
Боец 3 отдельного штурмового батальона
Фото: телеграм-канал "Старий Дніпро"
Сегодня, защищая Украину, погиб боец 3 отдельного штурмового батальона и фанат ФК "Днепр" Николай "Утка" Цимляков. Об этом сообщает телеграм-канал "Старый Днепр". У него осталась несовершеннолетняя дочь.
"Сегодня погиб человек, который был ярким представителем нашего движа, того самого Старого Днепра. До последнего вздоха любил Днепр и Украину. Нам будет тебя очень не хватать, друг.", - попрощались с солдатом ВСУ.
Ранее мы
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Старий Дніпро
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как ВСУ уничтожили около 200 российских оккупантов во время массированного штурма Авдеевки
- УАФ осудила решение трех европейских клубов поехать на турнир в Россию
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- "Я не сапер, но вариантов два". Главный свидетель событий на Чонгаре рассказал, почему мосты не были подорваны
- Красотка дня. Прекрасная жена героя украинской молодежки Георгия Судакова. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус
Новости по теме
- 08:50 Украинские В Воздушных силах рассказали, как и чем РФ атаковала Львовскую область, и сколько ракет врага удалось сбить
- 09:12 Украинские Названа сумма, которую Ахметов перечислил на помощь Украине
- 22:26 Украинские Воспитанник черкасского Днепра Кирилл Молоков погиб на войне с российскими оккупантами
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн