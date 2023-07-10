  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ПВО, танки и другая техника. Генштаб обновил потери россиян за 9 июля
В тренде

ПВО, танки и другая техника. Генштаб обновил потери россиян за 9 июля

Общие новости
(2 голосов)

+440

ПВО, танки и другая техника. Генштаб обновил потери россиян за 9 июля

Вовки Да Вінчі

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 234480 (+440) человек ликвидировано,
  • танков – 4085 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 7966 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 4371 (+5) ед,
  • РСЗО – 668 (+0) ед,
  • средства ПВО – 414 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3686 (+1),
  • крылатые ракеты – 1271 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6937 (+8) ед,
  • специальная техника – 632 (+4).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.

Читайте такжеМаляр: На Юге идет процесс закрепления на достигнутых рубежах. Подготовка к продолжению наступательных действий

По теме
yellow-arrow
По площади – как один украинский город. В Генштабе рассказали, сколько кв. км ВСУ освободили на южном направлении
yellow-arrow
В войне против врага погиб фанат ФК Днепр
yellow-arrow
Маляр: На Юге идет процесс закрепления на достигнутых рубежах. Подготовка к продолжению наступательных действий
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде