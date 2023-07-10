ПВО, танки и другая техника. Генштаб обновил потери россиян за 9 июля
+440
Вовки Да Вінчі
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 234480 (+440) человек ликвидировано,
- танков – 4085 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 7966 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 4371 (+5) ед,
- РСЗО – 668 (+0) ед,
- средства ПВО – 414 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3686 (+1),
- крылатые ракеты – 1271 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6937 (+8) ед,
- специальная техника – 632 (+4).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.
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