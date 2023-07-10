В Николаеве ночью случился прилет ракеты, в Орехове россияне ударили авиабомбой по месту выдачи гуманитарки

Ночью, 10 июля, около 01:00, город Николаев подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику, как сообщил глава ОВА Виталий Ким. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно, ракетой "Искандер-М". Детальная информация уточняется. Воздушная тревога в Николаеве прозвучала в 1:01 и продолжалась до 1:38.

Также россияне совершили военное преступление в прифронтовом Орехове – ударили управляемой авиабомбой во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале. Четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Одиннадцать жителей госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Несколько взрывов прогремели около 00:31 в Краматорске, предварительно орки били из С-300.