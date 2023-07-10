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"Настало время возмездия". В ГУР опубликовали мощное видео с обратным отсчетом

Общие новости
(3 голосов)

Ведомство Буданова

"Настало время возмездия". В ГУР опубликовали мощное видео с обратным отсчетом

ГУР

Новина українською

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины утром 10 июля выложили интересное видео с обратным отсчетом, в ролике показали кадры боев и ударов по российским оккупантам.

Отметим, что видео появилось на всех официальных страницах Главного управления разведки МО, но в ведомстве не объяснили, что конкретно означает эта публикация, написав довольно просто: "Настало время возмездия. Работает ГУР".

Ранее мы сообщили, что в сторону Мелитополя и Бердянска ВСУ освободили 169 квадратных километров на юге от момента начала наступления – это сопоставимо с площадью Одессы.

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В статье: ГУР война с россией
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