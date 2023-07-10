"Настало время возмездия". В ГУР опубликовали мощное видео с обратным отсчетом
Ведомство Буданова
ГУР
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины утром 10 июля выложили интересное видео с обратным отсчетом, в ролике показали кадры боев и ударов по российским оккупантам.
Отметим, что видео появилось на всех официальных страницах Главного управления разведки МО, но в ведомстве не объяснили, что конкретно означает эта публикация, написав довольно просто: "Настало время возмездия. Работает ГУР".
Ранее мы сообщили, что в сторону Мелитополя и Бердянска ВСУ освободили 169 квадратных километров на юге от момента начала наступления – это сопоставимо с площадью Одессы.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Новички Днепра-1 и Полесья, работа для Йовичевича, переговоры Шевченко. Главные новости за 9 июля
- Бывший спортдир ПСЖ: Мбаппе провел в Париже 6 лет и за эти 6 сезонов ЛЧ выиграли 6 разных клубов. Пора уйти
- Игра, которая запомнится надолго. Азаренко - Свитолина. Обзор и видео матча
- Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн